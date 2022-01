Nóg twee meldingen van aanrandingen in Alkmaar, kleding van slachtoffer onderzocht op DNA

Na de aanranding van gistermiddag meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag dat in december ook al twee vrouwen zich hebben gemeld bij de politie. Zij zijn net als het slachtoffer van gisteren op hun billen geslagen in Alkmaar. Er is opnieuw een onderzoek gestart. Van één de slachtoffers wordt haar kleding nu onderzocht op DNA van de mogelijke aanrander.

De eerste aanranding (nadat het maanden stil was) was op 14 december, de dag dat NH Nieuws meldde dat de minderjarige verdachte voor vier van de tientallen meldingen wordt vervolgd. De locatie waar die aanranding gebeurde, is niet bekend gemaakt.

De andere aanranding vond amper een week later plaats, op 20 december. Ook hier heeft het OM niet bekendgemaakt waar dit was. Over de leeftijden van de slachtoffers is ook niets bekend.

Daarnaast meldt het OM niet of er in dit geval ook sprake was van een jong ogende dader op een fiets, zoals gistermiddag het geval was. Toen werd de 27-jarige Lindsey op de Randersdijk op haar billen geslagen. Dat gebeurde terwijl ze met een koptelefoon op aan het wandelen was. Volgens haar ging het om een jongen van amper zestien jaar met capuchon. Hij fietste op een mountainbike.