Wybren van Haga doet met eigen partij mee aan Haarlemse gemeenteraadsverkiezingen

Wybren van Haga gaat met zijn partij Belang van Nederland (BVNL), meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem. Met zestien kandidaten - zelf is Van Haga lijstduwer - gaat de partij op jacht naar zetels. "BVNL heeft een kleine 100 leden in Haarlem, we hebben aan hen gevraagd wie zich kandidaat wilden stellen en uit die reacties hebben we 16 mensen geselecteerd", aldus Van Haga.

Van Haga omschrijft de leden van BVNL Haarlem als 'mensen die moeilijk te categoriseren zijn, maar die hun individuele vrijheid terugwillen'. "Het zijn niet alleen mensen die tegen de coronamaatregelen zijn, maar mensen die klassiek liberaal zijn, cultureel conservatief en economisch rechts", aldus de politicus.



Wybren zelf staat ook op de lijst, op de laatste plek, als lijstduwer. Op de vraag wat hij zou doen wanneer hij met voorkeursstemmen alsnog in de raad wordt gekozen, zegt Van Haga dat hij ‘hard zou moeten nadenken’ of hij de landelijke politiek zou verruilen voor de gemeente politiek. “Haarlem is een prachtige stad en hier krijg je meer voor elkaar dan in Den Haag.”

Bekende in Haarlem

Van Haga maakte al eerder deel uit van de Haarlemse gemeenteraad: van 2010 tot 2017 zat hij namens de VVD in de raad. Na zeven jaar verruilt hij de Haarlemse politiek voor de landelijke politiek. "Ik ben niet op goede voet vertrokken", zegt Van Haga.

In 2019 wordt de Haarlemmer door de landelijke VVD uit de fractie gezet nadat in opspraak was geraakt omdat hij zonder vergunning bouwwerkzaamheden zou hebben laten verrichten in een van zijn monumentale panden. Hij gaat verder als eenmanspartij en voegt zich later bij Forum voor Democratie. In mei vorig jaar verlaat Van Haga FvD samen met twee partijgenoten omdat hij het niet eens was over een poster die rond Bevrijdingsdag werd gemaakt door onder andere Forum voor Democratie. Daarop stond een dodenkruisje naast het jaartal 2020, dat moest weergeven dat we onze vrijheden verloren zijn.