Haarlems Kamerlid Van Haga splitst af van Forum voor Democratie

Volgens dat bericht is er de afgelopen tijd binnen de fractie een verschil van inzicht ontstaan 'over de manier waarop politiek bedreven wordt'.

Van Haga splitst zich niet alleen af. Kamerleden Hans Smolders en Olaf Ephraim vertrekken ook. Zij zeggen zelf dat dit in goede harmonie met de fractie van Forum voor Democratie gaat, en dat zij het oorspronkelijke verkiezingsprogramma van de partij blijven ondersteunen. Zij gaan als zelfstandige partij verder.

Forum voor Democratie heeft inmiddels via Twitter in een reactie laten weten dat zij het vertrek van de drie kamerleden betreuren. "Juist in deze tijd, zou gezamenlijk optrekken onder één naam altijd een betere keuze zijn geweest." De partij hoopt dat ze in de toekomst met de oud-collega's kunnen blijven samenwerken.

Bevrijdingsdag

Vorige week bleek er al onenigheid te zijn binnen de partij. Van Haga nam, net als voormalig Kamerlid Theo Hiddema, afstand van een poster die werd gemaakt in het kader van Bevrijdingsdag. Daarop stond een dodenkruisje naast het jaartal 2020, dat moest weergeven dat we onze vrijheden verloren zijn.

Haarlem

Van Haga is binnen Haarlem een bekend gezicht. Hij woont in de stad en kreeg tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zelfs meer stemmen dan lijsttrekker Thierry Baudet.

Voordat hij de Tweede Kamer in ging, in de eerste instantie voor de VVD, was hij zeven jaar lang gemeenteraadslid in Haarlem.

Daarnaast is Van Haga meerdere keren in opspraak geraakt over de woningen die hij verhuurt in Haarlem. Zo probeerde hij een bewoner van Het Essenhofje onrechtmatig zijn huis uit te zetten, en liet hij aan datzelfde hofje bouwkundige werkzaamheden uitvoeren waar hij geen vergunning voor had.