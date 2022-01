LIVE: Storm Corrie raast over provincie

Het zuidelijke strandpaviljoen bij paal 15 op Texel is gisteren ontruimd. Ook bij Beachclub Texel (paal 19.5) is de situatie dreigend. Het is nog maar de vraag of het strandpaviljoen het gaat houden. Er is de afgelopen dagen veel afslag geweest waardoor het paviljoen letterlijk op het randje is komen te staan.