Ontruimde strandpaviljoens op Texel lijken storm Corrie veilig te hebben doorstaan

Het zuidelijke strandpaviljoen bij paal 15 en Beachclub Texel (paal 19,5) lijken allebei veilig storm Corrie te hebben doorstaan. Gistermiddag werd het paviljoen ontruimd met het oog op de storm van vandaag. De angst was dat het paviljoen het niet zou houden.

Ook bij Beachclub Texel was de situatie dreigend. De afgelopen dagen was er veel zandafslag geweest bij paal 15, waardoor het zuidelijke paviljoen letterlijk op het randje is komen te staan, zo meldde mediapartner Texelse Courant gisteren. De betonnen platen lagen verspreid en door elkaar bij het afgeslagen gedeelte.

Medewerkers, familie, vrienden en bekenden van Joost Hoogenbosch en Meline van der Honing van paal 15 waren de hele dag in touw om inboedel en voorraad uit het paviljoen in veiligheid te brengen en elders op te slaan. De ramen werden dichtgespijkerd in de hoop de schade daarmee nog iets beperkt te houden.

Maar vanochtend leek het erop dat de paviljoens het toch hebben gehouden. Het paviljoen, stond nog op zijn plek aan het strand. De risico's zijn echter nog niet helemaal geweken. In de loop van de dag wordt extra hoog water verwacht en het blijft flink waaien.