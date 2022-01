Nico (57) surft op woeste golven van storm Corrie: "Knokken met de wind"

Sommigen zullen hem voor gek verklaren, maar Nico heeft naar eigen zeggen het hele jaar gewacht op een perfecte storm als Corrie. "Er zijn meer gekken op deze wereld", lacht Nico. "Dit is het perfecte moment om met je surfplank de zee in te duiken, weinig discussie. Je maakt een dansje over de golven, fantastisch"

'Daggie ouder'

Nico was vanmorgen al vroeg in de veren, hij voelt zich een tikkeltje gespannen. Met windkracht 9 en rukwinden van 100 kilometer per uur kan er op de surfplank genoeg misgaan. "Je weet nooit hoe het gaat, ik word ook een daggie ouder. Het wordt geen potje klaverjassen, het is echt hard werken. Daarom ben ik lekker warm aangekleed met een droogpak."

En mocht hij het gevecht met de zee toch verliezen, dan is er volgens hem nog geen man over boord. "Als het misgaat, drijf ik naar de kant toe. Dat kan een uurtje duren, maar ik ben goed ingepakt."