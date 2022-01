Alle opvarenden van boord gehaald, stuurloos schip afgedreven naar windmolenpark

Op zo'n twee uur varen voor de kust van Zandvoort en IJmuiden is een schip in de problemen gekomen na een aanvaring. Het schip is aan het zinken. Alle 18 opvarenden zijn inmiddels met een helikopter van boord gehaald.

Het schip dat in de problemen is, is de Julietta D uit Duitsland. Volgens de Kustwacht loopt er water in de machinekamer. Het schip is stuurloos geraakt. De KNRM is onderweg vanaf IJmuiden en Scheveningen, maar dat is zo'n twee uur varen. Ook zijn er twee helikopters ingezet van de Kustwacht. Die hebben geholpen met de evacuatie. De opvarenden zijn van het schip gehaald en worden naar Schiphol-Oost gebracht. Om 12.40 uur meldde de Kustwacht dat alle opvarenden gered waren. Schip richting windmolenpark Eerder zei de KNRM al dat de evacuatie 'voorspoedig' verliep. Het stuurloze schip is wel afgedreven naar een windmolenpark en drijft daar inmiddels tussen de windmolens. De Kustwacht staat in contact met de beheerders van het windmolenpark om de turbines eventueel uit te schakelen. De storm maakt daarnaast de reddingsactie moeilijk. "Maar daar zijn we voor getraind. Het onstuimige weer maakt het wat lastig, maar de eerste personen zijn van boord gehaald", aldus een woordvoerder aan het begin van de middag op NH Radio. tekst loopt door onder de tweet

Het andere schip, de olietanker Pechora Star, heeft ook schade. Hier zou geen evacuatie nodig zijn. De Kustwacht heeft ook sleephulp opgeroepen richting de Noordzee. Niets te zien vanaf strand Vanaf het strand van Zandvoort en in de haven van IJmuiden is niets te zien van de reddingsactie, melden verslaggevers ter plaatse. Naast de Nederlandse Kustwacht is ook de Belgische kustwacht ingeschakeld.