Uitwaaien op strand Zandvoort: "Corrie past bij een hondje, maar dit is meer een wolf"

Terwijl Corrie met windstoten van tegen de 100 kilometer per uur op de kust beukt, zijn er ook mensen die even 'lekker' gaan uitwaaien op het strand. Zo ook in Zandvoort vanmorgen.

Een enthousiasteling is vanmorgen vanuit Amsterdam naar Zandvoort gekomen, speciaal voor Corrie. Op een berg zand probeert laat hij zich naar voren vallen, in de hoop dat Corrie hem staande houdt. "Ik dacht vanmorgen, ik moet naar het strand, Corrie begroeten! Het is heerlijk, het waait, de wind door je haren, ik ben aan het genieten!"

'Stormhoed op en gaan'

Een Zandvoorter loopt alleen langs de vloedlijn. "Het is heerlijk. Stormhoed op en gaan! Het kan me niet ruig genoeg zijn." Het geeft hem ook even de tijd om na te denken. "We zijn met het CDA volop bezig met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen, daar denk ik nu even aan tijdens mijn wandeling."

Met die naam, Corrie, is de jonge Amsterdammer het niet helemaal eens. "Corrie past meer bij een klein hondje, maar dit is meer een wolf. Hector of Wolf zou beter passen."