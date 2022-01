Testlocaties in Zaandam en Krommenie gesloten, locatie Purmerend drukker dan normaal

Vanwege de harde wind die storm Corrie met zich meebrengt, was het niet verantwoord om testlocaties in tenten open te houden. Hierdoor is de locatie in Purmerend een van de weinige in de regio die wel open is. Veel mensen die zich wilden laten testen, hebben een nieuwe afspraak kunnen maken in Purmerend.

Het bericht dat de teststraten in Zaandam en Kommenie dicht zijn, heeft niet iedereen bereikt. Ook mensen die in de Zaanstreek toch aan de poort staan, krijgen een verwijzing naar Purmerend.

De Purmerendse testlocatie heeft het hierdoor drukker dan de afgelopen weken. Het leidde vanmorgen zelfs tot een korte file op de Burgemeester Kooimanweg.