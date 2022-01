Paul Meijer gebruikte tienduizenden euro's van partijgeld Forza! voor privé-doeleinden

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van een ontdekking door Erik Vermeulen, die kort daarvoor door toenmalig fractievoorzitter Meijer, tot penningmeester van Forza! Nederland was benoemd. Meijer zou geld uit de partijkas hebben gebruikt voor boodschappen, een seizoenskaart voor Ajax en autoreparaties.

Bedrijfspand als huurwoning

Details over de privé-uitgaven zijn niet bekend, maar wel is bekend dat de ex-fractievoorzitter jaarlijks bedragen tot 26.000 euro leende van de partij-rekening. De onderzoekers geven aan dat de totale omvang niet exact vast is te stellen.

Daarnaast concludeert het onderzoeksteam dat Meijer in 2017 en 2018 een bedrijfspand huurde als woning. Hij voerde dit op als partijkantoor van Forza!, maar een huurcontract voor een woonruimte op dit adres stond op zijn naam en niet op de naam van de partij.

De verhuurder heeft - op last van de gemeente - Meijer zelf gesommeerd de ruimte te verlaten en heeft de huurovereenkomst beëindigd. Dit omdat de gemeente tot de ontdekking kwam dat er sprake was van illegale bewoning aan het adres. "Als de ruimte uitsluitend als fractiekantoor had gefungeerd was dit besluit niet genomen", schrijven de onderzoekers.

Geen actieve herinnering

Ook nog opvallend is de 3.150 euro aan vergoeding voor een fractiemedewerker, maar het geld is niet overgemaakt aan die bewuste medewerker. De in totaal 3.150 euro wordt vanuit Forza! op de rekening van Meijer gezet.

In 2017 is er op die manier 1.550 euro overgemaakt en een jaar later 1.100 euro plus een contante opname van 500 euro. Meijer zegt zelf geen actieve herinnering aan deze overboekingen te hebben en geeft geen verklaring waarom deze bedragen niet rechtstreeks naar de medewerker zijn overgemaakt.

Fraude?

Ook loopt er nog een onderzoek naar fraude door de Rijksrecherche. Meijer heeft enkele jaren reserve-bedragen opgegeven, maar die bedragen bestonden in de praktijk niet. Zo zou Forza! in 2017 14.595 euro, in 2018 11.473 euro en in 2019 5.405 euro over hebben gehouden, maar waar dat geld is gebleven kan Meijer niet vertellen.

De onderzoekers adviseren de gemeenteraad de in totaal 14.510 euro aan onjuist gedeclareerde kosten terug te vorderen. Het gaat dan om het geld voor het bedrijfspand en het bedrag wat voor de fractiemedewerker zou zijn bedoeld.

Vanavond bepaalt de raad of zij het bedrag terugvorderen bij de fractie van Forza!. Mocht dit het geval zijn kan de partij zich verhalen op Meijer, omdat hij niet meer actief is bij de partij.