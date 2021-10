Paul Meijer verder als lijsttrekker van partij van Haga 'BVNL' in Haarlemmermeer

De oprichter van Forza!, Paul Meijer, gaat de gemeenteraadsverkiezingen in als lijsttrekker van Belang van Nederland, de nieuwe partij van Wybren van Haga. Dat maken Meijer en Van Haga bekend via Twitter.

Meijer werd afgelopen zomer nog uit de fractie van Forza! Haarlemmermeer gezet. De oprichter van de partij zou volgens de in 2019 aangetreden penningmeester Erik Vermeulen geld uit de partijkas hebben gebruikt voor privédoeleinden. Burgemeester Schuurmans werd op de hoogte gesteld en schakelde de Rijksrecherche in. De beschuldigingen worden nog onderzocht en in afwachting daarvan werd Meijer in september 2020 op non-actief gesteld.

Voorzitterschap 'Forza!'

Desondanks probeerde Meijer het voorzitterschap weer terug te krijgen via de rechter. Via een kort geding probeerde hij te bewijzen dat hij tot 'de enige echte voorzitter' is benoemd. Dit mislukte: het voorzitterschap van Meijer is nooit officieel vastgelegd, waardoor het juridisch niet houdbaar is.

Meijer nam zijn zetel mee en ging op eigen houtje verder in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Tot nu: bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in februari is hij lijsttrekker van 'Belang van Nederland', de nieuwe partij van Wybren van Haga.