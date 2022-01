Raad stemt over terugvordering onterecht gedeclareerde kosten Forza! Haarlemmermeer

De gemeenteraad van Haarlemmermeer besluit vanavond of Forza! Haarlemmermeer over de jaren 2017 tot en met 2019 onterecht gedeclareerde kosten moet terugbetalen. Die onterechte declaraties zouden zijn ingediend door voormalig fractievoorzitter Paul Meijer. Burgemeester Marianne Schuurmans heeft een voorstel naar de raad gestuurd, waarover in de gemeenteraadsvergadering van vanavond wordt gestemd.

Inmiddels heeft Vermeulen het roer overgenomen bij Forza! Haarlemmermeer, en is Meijer fractievoorzitter van de Haarlemmermeerse fractie van Belang van Nederland (BVNL), de partij die door oud-VVD'er en oud-FvD'er Wybren van Haga is opgericht.

De ontdekking werd gedaan door Erik Vermeulen, die kort daarvoor door toenmalig fractievoorzitter Paul Meijer tot penningmeester van Forza! Nederland was benoemd. Bij het doorspitten van de administratie ontdekte Vermeulen dat Meijer geld uit de partijkas voor privédoeleinden had gebruikt.

In de brief aan de raad schrijft burgemeester Schuurmans dat 'is vast komen te staan dat de fractie Forza! Haarlemmermeer niet conform de door de raad vastgestelde regels heeft verantwoord'. Daarnaast heeft de fractie de financiën rooskleuriger voorgesteld dan feitelijk het geval was. "Tevens is er sprake geweest van toegestane reserve die uitsluitend op papier bestond, en bovendien onjuist was door deze declaraties."

Als een meerderheid van de gemeenteraad voor Schuurmans' voorstel stemt, dient het bedrag van naar verluidt enkele tienduizenden euro's te worden terugbetaald, schrijft de burgemeester. Als het raadsvoorstel wordt aangenomen, dient de fractie het bedrag terug te betalen. "En het ligt bij de fractie om dat dan te verhalen op het raadslid van destijds."

Geheimgehouden memo

Aan het begin van de raadsvergadering, die om 17.00 uur begint, zal de raad ook stemmen over het al dan niet opheffen van de geheimhouding van een memo, die aan het raadsvoorstel is gekoppeld. Over de inhoud kan de woordvoerder nog geen enkele uitspraak doen, al schrijft de burgemeester in haar voorstel dat de memo geheim is gehouden om de 'persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen'.