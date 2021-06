Wil de echte Forza!-voorzitter opstaan? Oprichter eist via rechter hamer terug

De Haarlemmermeerse Forza! Nederland-oprichter Paul Meijer eist vandaag via een kort geding in de Haarlemse rechtbank de leiding terug over de politieke vereniging. Volgens Meijer heeft de voormalig penningmeester Vermeulen zijn vereniging ‘gekaapt’.

Van de vijfkoppige Forza! Haarlemmermeer-fractie was op dat moment weinig meer over: met Meijer op non-actief, een weggestuurde Vermeulen, een vertrokken Reesink en een zieke Michel van Dijk, was Jordy Schaap feitelijk het enige overgebleven actieve raadslid van de partij. Schaap werd wel vergezeld door Giacomo Landino, die de taken van Meijers zieke rechterhand Michel van Dijk overnam.

Toen Vermeulen een paar maanden later uit de fractie werd gezet, besloot hij zijn zetel mee te nemen en als onafhankelijk raadslid verder te gaan, maar zich niet neer te leggen bij zijn gedwongen vertrek. Later sloot Tjarda Reesink zich bij Vermeulen aan, en gingen de twee verder als de groep Reesink-Vermeulen.

Voor het begin van de politieke soap moeten we terug naar 2019. Nadat de in dat jaar aangetreden penningmeester Vermeulen de financiën van de lokale fractie Forza! Haarlemmermeer had doorgespit, kaartte hij bij burgemeester Schuurmans aan dat fractievoorzitter Meijer geld uit de partijkas zou hebben gebruikt voor privédoeleinden. Schuurmans deed daarop aangifte bij de Rijksrecherche, die de beschuldigingen nog onderzoekt. In afwachting daarvan werd Meijer in september vorig jaar op non-actief gesteld.

Dezelfde avond nog beet Meijer weer van zich af: In een Facebook-video kondigde hij aan actief te blijven in de Haarlemmermeerse politiek en een gang naar de rechter niet uit te sluiten om de leiding over de door hem opgerichte politieke vereniging Forza! Nederland weer in handen te krijgen.



Want ook de leiding over de landelijke vereniging was Meijer kwijt, zo benadrukte Vermeulen. Omdat in december 2020 Meijers - in de statuten vastgelegde - maximale zes jaar als bestuurslid erop zaten, ging het voorzitterschap automatisch over naar het enige andere overgebleven bestuurslid. Inderdaad, dat was Vermeulen.



Tijdens een door Meijer belegde algemene ledenvergadering werd vervolgens besloten Vermeulen te ontslaan, en een nieuw bestuur voor Forza! Nederland te benoemen. Meijer sommeerde Vermeulen mee te werken aan zijn uitschrijving in het register van de Kamer van Koophandel, maar daar weigerde Vermeulen aan mee te werken omdat de ledenvergadering geen juridische basis zou hebben.

Partij zonder leden

Want, zo benadrukte hij, in 2014 werd besloten dat Forza! Nederland een vereniging zonder leden is. “Niemand die op de vergadering verschijnt, zal ook maar in enige officiële hoedanigheid de vereniging kunnen en mogen vertegenwoordigen”, schreef Vermeulen op de website van de vereniging. “Hoe gezellig uw samenzijn van morgen ook zal zijn, het heeft geen enkele invloed op de invulling van bestuursfuncties van de vereniging.”



In april maakte Forza! Nederland bekend weer een voltallig bestuur te hebben, met de Castricumse fractievoorzitter Ralph Castricum als voorzitter en Juriaan Kos uit Hoofddorp als secretaris en Vermeulen als penningmeester. Meijer benadrukte daarop in Haarlems Dagblad dat die benoemingen ‘niet rechtsgeldig’ waren, omdat Meijer een paar dagen daarvoor zou zijn ontslagen.

Via de rechter

Vandaag hoopt Meijer via de rechter af te dwingen dat hij de enige echte voorzitter van Forza! Nederland is. Bovendien eist hij dat Vermeulen zich laat uitschrijven als Forza!-voorzitter in het KvK-register en dat hij niet langer naar buiten treedt als afgevaardigde van Forza! Haarlemmermeer. Verder wil de oprichter weer toegang tot e-mail, sociale media en de administratie van de partij.

Vermeulen heeft 'alle vertrouwen' in een voor hem 'goede afloop', zo laat hij NH Nieuws in een reactie in aanloop naar de rechtszaak weten. "Ik begrijp niet waar Meijer zijn claim op baseert [..] Hij is jarenlang het boegbeeld geweest, maar dat is natuurlijk geen vrijbrief om frauduleus te handelen."