'FC Volendam haalt met Benamar gewenste verdediger in huis'

Benamar maakte in januari van het vorige jaar de overstap van Telstar naar FC Utrecht. In de Domstad wist hij echter nooit een vaste kracht te worden. Bij FC Volendam is hij de gewenste versterking in de achterhoede. De koploper van de eerste divisie was door de blessures van Brian Plat en Derry John Murkin op zoek naar een extra verdediger in de selectie.

Derde aanwinst

Benamar speelde tussen 2012 en 2014 ook al in de jeugd voor FC Volendam. Ook Almere City en verschillende buitenlandse clubs hadden interesse in de 24-jarige voetballer. Benamar is al de derde aanwinst voor FC Volendam in deze transferperiode. Eerder werd Bilal Ould-Chick vastgelegd en werd Franco Antonucci opnieuw gehuurd van Feyenoord.

Of Benamar vrijdag al bij de selectie zit voor het duel tegen NAC is nog niet bekend. De aftrap in Breda is om 20.00 uur. NH Sport doet op NH Radio live verslag van dit duel.