Bilal Ould-Chikh overtuigt op trainingen en tekent contract bij FC Volendam

FC Volendam heeft Bilal Ould-Chikh toegevoegd aan de selectie. De broer van Walid Ould-Chikh trainde sinds november mee en heeft de technische staf overtuigd. De aanvaller tekent een contract tot de zomer van 2023, met de optie voor nog een seizoen.

Bilal Ould-Chikh - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

"Ik ben blij met het vertrouwen dat de club en de trainer in me hebben", zegt Ould-Chikh op de website van de club. "Ik ben blij nu te mogen tekenen en hopelijk kan ik een steentje bijdragen in het proces, want ik wil heel graag terug naar de eredivisie met FC Volendam." Tekst gaat verder onder de video.

Bilal Ould-Chikh over zijn toekomst en samenspelen met zijn broertje - NH Nieuws

Technisch directeur Jasper van Leeuwen: "Wij kennen Bilal al veel langer. In onze Ajax-periode was hij een serieus target. Dat zegt ook iets over zijn talent, dat is altijd bovengemiddeld geweest, en over zijn relatief zeldzame profiel als buitenspeler met een sterke passeeractie. Maar helaas heeft Bilal na zijn razendsnelle opkomst ook kennisgemaakt met de nádelen van een hoog verwachtingspatroon en de vele valkuilen op het pad van talent tot topspeler."

"We hebben Bilal de kans gegeven bij Volendam weer fit te worden en het plezier te hervinden", gaat Van Leeuwen verder. "Vanuit deze periode was onze indruk al snel dat hij in een volgende fase van volwassenheid is terecht gekomen, als voetballer én als mens. Daarmee was het voor ons ook helder dat we een volgende stap met hem zouden willen zetten en gelukkig was dat gevoel wederzijds." Eerder speelde Bilal Ould-Chikh (24) bij FC Twente, Benfica, FC Utrecht, Denizlispor en ADO Den Haag.