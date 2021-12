Contract Walid Ould-Chikh bij FC Volendam verlengd tot 2025

FC Volendam is met Walid Ould-Chikh een nieuwe contract overeengekomen dat loopt tot de zomer van 2025. De koploper in de eerste divisie heeft een optie voor nóg een jaar.

De 22-jarige Ould-Chikh kwam vorige zomer over van het beloftenteam van De Graafschap. Hij kan op meerdere posities uit de voeten. Gisteren begon hij tegen Almere City FC als linksback, maar in de tweede helft schoof trainer Wim Jonk hem door naar het middenveld. Prompt scoorde hij zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Na afloop zinspeelde hij al op het nieuws dat vandaag naar buiten kwam.

