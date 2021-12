FC Volendam winterkampioen na sterke tweede helft bij Almere City

Supporters van Almere City hadden duidelijk een vuurwerkshow voorbereid, want na een minuut voetballen was er een onverdovend kabaal te horen. Vanwege de rook die daarbij ontstond werd de wedstrijd kort onderbroken.

Op het veld was er weinig vuurwerk in de eerste helft. FC Volendam kreeg één echt goede kans, maar Walid Ould-Chikh, die de niet fitte Dean Jeam verving, schoot te slap in. Robert Mühren tikte de rebound in het lege doel, maar hij stond buitenspel. Even later scoorde de clubtopscorer nog een keer vanuit buitenspelpositie.

Achterstand bij rust

Het doelpunt van Almere City werd wel goedgekeurd. Na een foute pass van Volendam-keeper Filip Stankovic kon Jonas Arweiler voorgeven op Lance Duijvestijn. De aanvallende middenvelder schoot de bal vervolgens langs Stankovic.

Tim Receveur kreeg tien minuten na rust een grote kans op de 2-0, maar Stankovic redde. In de tegenaanval was het wel raak. Ould-Chikh gaf vanaf de rechterkant een uitstekende voorzet, waarna Mühren heel knap raak volleerde: 1-1. Snel daarna raakte invaller Kevin Visser de paal en schoot Mühren oog-in-oog met de keeper over.

Goals Ould-Chikh en El Kadiri

De 1-2 hing dus in de lucht en na 68 minuten stond die stand ook op het scorebord. Ould-Chikh besloot met links uit te halen vanaf een meter of twintig en zijn inzet ging keurig in de rechterbenedenhoek. Ibrahim El Kadiri leek de wedstrijd vervolgens in het slot te gooien. Een minuut na zijn invalbeurt ging hij buitenom bij zijn directe tegenstander en met een diagonaal schot knalde hij raak.

Toch werd het weer spannend, want Duijvestijn wist vanaf de rand van het strafschopgebied fraai voor de 2-3 te zorgen. Stankovic was kansloos op zijn schot, dat via de binnenkant van de paal in het doel ging. Almere City lukte het niet om in het laatste kwartier tot grote kansen te komen om alsnog een gelijkspel uit het vuur te slepen.

Concurrent Excelsior speelt morgen tegen FC Dordrecht. Als de Rotterdammers winnen hebben zij een punt minder dan FC Volendam na twintig wedstrijden. FC Emmen staat derde op zes punten van de palingboeren.