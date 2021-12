Mooi weekend voor Walid Ould-Chikh: winterkampioen, scoren en...?

Hij stond tegen Almere City FC pas voor de tweede keer dit seizoen in de basis. Walid Ould-Chikh zette zijn ploeg na rust op voorsprong en gaf bij de fraaie 1-1 van Robert Mühren de voorassist op Daryl van Mieghem.

"We zijn winterkampioen, boeien"

Inmiddels is FC Volendam dit seizoen al achttien duels op rij zonder nederlaag. De ploeg van trainer Wim Jonk gaat daardoor als herbstmeister de winterstop in.

Wim Jonk is blij met de koppositie - NH Sport/Edward Dekker

Bij de 1-0 ging Ould-Chikh niet vrijuit. Schuldbewust zei hij dat hij de bal niet zo naar keeper Filip Stankovic had moeten gooien. Het maakte de avond voor hem niet minder mooi, want er zit nog meer moois aan te komen dit weekend, verklapte hij voor de camera van NH Sport.

Of de 22-jarige voetballer zinspeelt op verlenging van zijn aflopende contract of dat FC Volendam zijn oudere broer Bilal, die al een tijdje meetraint, heeft vastgelegd, blijft nog heel even de vraag.

FC Volendam hervat de competitie in 2022 op zondag 9 januari met de thuiswedstrijd tegen Telstar.