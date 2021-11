Voormalig toptalent Ould-Chikh ziet droom uitkomen bij FC Volendam: "Iets moois in het voetbal"

Een nieuw gezicht deze week op het trainingsveld bij FC Volendam, Bilal Ould-Chikh. Het voormalig toptalent wil weer fit worden en kan dat doen bij de ploeg van Wim Jonk en waar niet geheel toevallig zijn broertje Walid speelt. "Dat is iets moois in het voetbal"

Bilal Ould-Chikh brak op zijn zestiende door bij FC Twente en maakte al snel de stap in 2015 naar Benfica. Tot een debuut kwam het niet bij de Portugezen en vervolgens hopte Ould-Chikh van club naar club. Nu hoopt trainer Wim Jonk vooral dat hij weer flink wil investeren in zichzelf en dat hij zijn oude vorm weer kan vindt.

Imago

Inmiddels is Ould-Chikh 24 jaar, woont hij in Blaricum en is de snelle aanvaller de trotse vader van drie kinderen. Hij is dus in korte tijd volwassen geworden en beschikt over een grote tas aan bagage. Toch merkt Ould-Chikh dat hij vaak tegen een negatief imago moet opboksen.

