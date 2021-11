Trainers van voetbalclubs Telstar en FC Volendam tegen mogelijk 2G-beleid

"Iedereen moet een vrije keuze hebben, want het gaat over je eigen gezondheid. Dat staat boven alles", zegt Jonk. "Mijn vrijheidsgevoel zegt dat het op zekere hoogte wel zou kunnen, maar voor wie het niet wil of kan, moet je een oplossing vinden", voegt hij toe.

2G houdt in dat je of gevaccineerd bent tegen corona of dat je ervan genezen bent. De regering is deze week in discussie over het wel of niet invoeren van deze maatregelen.

Ook Telstar-aanvoerder Glynor Plet is geen voorstander van deze eventuele maatregelen. "Ik vind dat je een vrije keuze moeten hebben. Zowel als speler als burger. Mensen moeten dat voor zichzelf bepalen", zegt hij.