Voormalig Benfica-talent Ould-Chikh traint mee met FC Volendam

Bilal Ould-Chikh traint sinds vandaag mee met FC Volendam. De 24-jarige aanvaller speelde in het verleden onder meer bij FC Twente, Benfica, FC Utrecht en ADO Den Haag. Ould-Chick krijgt van trainer Wim Jonk de kans om in Volendam aan zijn fitheid te werken.

Ould-Chikh speelde in de jeugdopleiding van RBC Roosendaal en brak vervolgens op jonge leeftijd door in het eerste elftal van FC Twente. In de zomer van 2015 was Benfica overtuigd en legde het ruim één miljoen euro voor hem op tafel. Een grote doorbraak in Lissabon kwam er echter nooit. Na omzwervingen bij FC Utrecht, Denizlispor en ADO Den Haag zat Ould-Chick dit seizoen zonder club.

Broertje Walid

"Ik ben blij met de kans die FC Volendam mij biedt om fit te worden. Dat is in eerste instantie de insteek", laat Ould-Chikh weten via de twitter-pagina van FC Volendam. Bilal is de oudere broer van Walid Ould-Chichh. Walid maakte onlangs in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen zijn basisdebuut voor FC Volendam.