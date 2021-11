Vermakelijke topper tussen FC Volendam en FC Emmen eindigt zonder winnaar

Het is FC Volendam vanavond niet gelukt om te winnen van FC Emmen. De Volendammers kwamen wel op een 2-0 voorsprong, maar geboren Haarlemmer Jeredy Hilterman scoorde twee keer namens de Drentenaren: 2-2. Desondanks is de Noord-Hollandse koploper uitgelopen op de concurrentie.

Het eerste gevaar van de wedstrijd was ook direct prijs voor FC Volendam. Van een meter of 25 schilderde Daryl van Mieghem een vrije trap in de kruising: 1-0. Er stonden toen tien minuten op de klok aan De Dijk.

Mühren blijft maar scoren

Ook de tweede echte kans was raak voor de thuisploeg. Boy Deul stuurde Robert Mühren alleen op FC Emmen-keeper Michael Brouwer af en de spits bleef koelbloedig. Met zijn veertiende treffer van het seizoen zette hij Volendam na 25 minuten op een 2-0 voorsprong.

De bezoekers werden na ruim een half uur pas voor het eerst gevaarlijk. Helaas voor FC Volendam scoorde Hilterman ook direct. Hij tikte geheel vrijstaand een harde voorzet van Jasin-Amin Assehnoun achter doelman Barry Lauwers. Uit de aftrap werd Emmen meteen weer gevaarlijk, maar basisdebutant Walid Ould-Chikh maakte de aanval onschadelijk.

Dean James kreeg snel daarna uit een counter de uitgelezen mogelijkheid om de marge weer op twee te brengen, maar de panklare voorzet van Martijn Kaars schoot de linksback recht op Brouwer af. Na rust bleef het ook kansen regenen. De eerste was voor FC Emmen, maar Lauwers redde knap op een kopbal van Oussama El Azzouzi.

Gelijkmaker via penalty

Voormalig Telstar-spits Reda Kharchouch viel een kleine twintig minuten voor tijd in bij FC Emmen en leek direct zijn stempel te drukken. Hij scoorde heel snel na zijn invalbeurt, maar de grensrechter stak zijn vlag in de lucht vanwege buitenspel. Het werd toch 2-2. De Haarlemse scheidsrechter Serdar Gözübüyük wees naar de stip, waarna Hilterman de strafschop via de onderkant van de lat raak knalde.

Van Mieghem had in de absolute slotfase de winnende goal op zijn schoen, maar Brouwer tikte zijn afstandsschot knap over. Zodoende houden beide ploegen een punt over aan deze topper. Koploper FC Volendam is daardoor zelfs uitgelopen op nummer twee De Graafschap, dat verrassend verloor van FC Den Bosch. FC Emmen staat nu naast de Doetinchemers op vijf punten van de palingboeren.