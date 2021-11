Gemengde gevoelens bij trainer Wim Jonk na topper: "Het kon beide kanten op"

FC Volendam - FC Emmen was op papier een topper en dat werd door de spelers op het veld vanavond waargemaakt. Dat de thuisploeg een 2-0 voorsprong verspeelde, zorgde na afloop voor gemengde gevoelens bij spelers en trainer Wim Jonk. "Het kon beide kanten op", vond de Volendammer.

Cruciaal was tien minuten voor rust het moment waarop FC Emmen op 2-1 kwam, waarna Dean James in de counter verzuimde de 3-1 binnen te schieten. In de tweede helft ging FC Emmen vervolgens vol overgave op jacht naar de gelijkmaker.

