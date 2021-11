Opnieuw lege voetbalstadions: vooral teleurstelling bij FC Volendam en Telstar

Natascha van Grinsven-Admiraal, commercieel directeur van Telstar, zegt tegen NH Sport dat het 'ontzettend jammer' is dat er waarschijnlijk geen supporters welkom zijn de komende drie weken. "Zowel voor de club als voor onze achterban, maar vanuit Den Haag is het begrijpelijk dat er extra maatregelen genomen worden. We moeten het accepteren en we zijn solidair met de keuze van het kabinet."

Ondanks het begrip snapt Van Grinsven-Admiraal de verontwaardiging bij de KNVB, de voetbalbond zegt dat supporters opnieuw de dupe zijn van een falend overheidsbeleid. "We hebben er veel aan gedaan om mensen veilig op anderhalve meter te houden in ons stadion en het ging ook goed met de QR-codes. Maar het is niet anders."

Compensatie

Telstar is al aan het nadenken hoe het supporters en sponsors kan compenseren voor het missen van de komende thuisduels. De wedstrijd tegen VVV-Venlo op vrijdag 3 december zou in het teken staan van Orange to World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Het is nog onduidelijk of die actie door kan gaan.

De wedstrijd van Telstar zondag tegen De Graafschap gaat vooralsnog door, maar beide partijen zijn in overleg of ze wel willen voetballen zonder publiek.

NH Sport heeft ook AZ om een reactie gevraagd, maar de eredivisieclub wil eerst de persconferente van vanavond en het inhoudelijke debat van komende week afwachten.