Telstar opnieuw zonder Overtoom tegen ADO Den Haag

Telstar moet het vrijdag tegen ADO Den Haag wederom stellen zonder de geblesseerde middenvelder Tom Overtoom. "Zondag speelde Niels van Wetten op zijn plaats. Dat is een optie, maar andere jongens kloppen ook op de deur", aldus trainer Andries Jonker.

4-3-3 of 3-5-2?

Zondag begon Telstar in de wedstrijd tegen De Graafschap (1-1) in een 4-3-3 opstelling, terwijl de afgelopen jaren de Witte Leeuwen 3-5-2 spelen. Op basis van de laatste training lijkt het erop dat ook tegen ADO Den Haag 4-3-3 gespeeld gaat worden. "Het zou mooi zijn als wij beide systemen kunnen spelen. Wij hebben vandaag getraind met 4-3-3 en gisteren in 3-5-2. Wat wij morgen doen moeten wij nog beslissen", aldus Jonker.

Ronald Koeman jr., Anwar Bensabouh en Tom Overtoom zijn vanwege blessures niet van de partij.

