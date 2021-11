Koploper Volendam gaat op bezoek bij goed draaiend Jong Ajax: "Zelfde filosofie"

Bij Volendam zijn veel spelers actief met een Ajax-verleden. Zo kwamen Robert Mühren, Damon Mirani, Martijn Kaars, Ibrahim El Kadiri uit voor de Amsterdammers. Dat geldt ook voor Wim Jonk. De trainer speelde jarenlang in de hoofdstad en na zijn loopbaan was hij ook actief bij Ajax in diverse functies. Met Jong Ajax treft FC Volendam een ploeg dat het de laatste weken uitstekend doet, drie winstpartijen op rij. "We hebben dezelfde filosofie."

Fitheid

Het is de vraag of Jonk een beroep kan doen op Filip Stankovic. De Servische goalie was voor de interlandperiode geblesseerd en trainde ook donderdag nog apart van de groep. "Daar ga ik het straks over hebben met de keeperstrainer." Verder zijn lang geblesseerden Kevin Visser en Derry John Murkin er ook niet bij.

Jong Ajax - FC Volendam begint vrijdagavond om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio.