Driemaal moet scheepsrecht zijn voor baltovenaar Antonucci: "Ik houd van deze club"

Voor de derde keer in drie seizoenen is Francesco Antonucci speler van FC Volendam. De aanvallende middenvelder wordt opnieuw gehuurd van Feyenoord en net zoals vorig seizoen is het doel duidelijk: "Ik ben hier gekomen om met deze club te promoveren."

Antonucci kwam in de eerste seizoenshelft niet aan spelen toe bij Feyenoord en dus sloeg FC Volendam toe . De 22-jarige Belg blijft tot het einde van het seizoen in het vissersdorp voetballen en bij een eventuele promotie komt daar nog een seizoen bij.

Ten opzichte van vorig seizoen staat Antonucci nu onder meer op het veld naast de ervaren Robert Mühren en Daryl van Mieghem. "Mühren was de topscorer vorig jaar, dus natuurlijk ken ik hem. Van Mieghem deed het ook goed bij De Graafschap", vertelt Antonucci over zijn nieuwe teamgenoten. "Je ziet gelijk dat ze kwaliteit hebben, dus ik ben erg blij om met hen samen te spelen.

Vissersderby

Morgen speelt FC Volendam de vissersderby tegen Telstar. Antonucci is fit en kan meedoen tegen de provinciegenoot uit Velsen-Zuid. Het duel is zondagmiddag helemaal live te horen via deze website. De aftrap in het vissersdorp is om 12.15 uur.