Vissersderby live te volgen bij NH Sport

De Noord-Hollandse derby tussen FC Volendam en Telstar staat morgen op het programma. NH Sport is erbij met live-verslag van de eerste tot de laatste minuut. De aftrap is om 12.15 uur.

De thuisploeg is de grote favoriet. FC Volendam is koploper in de eerste divisie met drie punten voorsprong op nummer twee Excelsior. In de laatste achttien competitiewedstrijden bleef de ploeg van Wim Jonk ongeslagen. Vorig seizoen wonnen de Volendammers met 2-0.

