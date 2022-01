Scorende Mike Eerdhuijzen maakt seizoen bij FC Volendam af

In zijn vijftigste wedstrijd voor FC Volendam maakte Mike Eerdhuijzen vanmiddag tegen Telstar (2-1) zijn eerste doelpunt. De verdediger speelde geen perfect game. De 21-jarige Eerdhuijzen was bij het openingsdoelpunt van Glynor Plet te laat.

Eerdhuijzen begon in de basis omdat Brian Plat bij Volendam ontbrak. Het was pas de vierde keer dit seizoen dat hij van trainer Wim Jonk mocht beginnen. De 21-jarige Eerdhuijzen zit sinds het seizoen '18/'19 in de selectie van Volendam. Onlangs toonde FC Emmen interesse om de verdediger, die een aflopend contract heeft, over te nemen.

Tekst gaat gaat verder onder de video.