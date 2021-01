Transfer Benamar naar FC Utrecht afgerond: "Sportief gezien geweldig voor hem'

VELSEN-ZUID - Benaissa Benamar is geen speler van Telstar meer. De centrale verdediger is per direct vertrokken naar FC Utrecht en tekent daar voor twee jaar. Andries Jonker reageert op zijn vertrek: "Enorm blij voor hem, van harte gegund."

Vervanger?

Benamar speelde 41 wedstrijden voor de Witte Leeuwen in twee seizoenen. Hij wist zondag vóór de wedstrijd tegen NEC al dat hij zou vertrekken. "Natuurlijk is dat een aderlating. Hij was een uitstekende speler voor ons. Aan de andere kant: we hebben Berenstein, Korpershoek en Benamar regelmatig moeten missen. In die tijd zijn anderen opgestaan. We gaan eerst eens kijken of we het vanuit eigen gelederen kunnen oplossen."

Jonker denkt dat FC Utrecht de perfecte club is voor de 23-jarige Benamar. "Dit is een uitstekende stap. Dit is sportief gezien geweldig voor hem. Hij is eraan toe. Hij heeft een kans om te gaan spelen, denk ik. Hij kan zich daar verder ontwikkelen."

Over de transfersom doen beide clubs geen uitspraken.