Wandeling voor Sam vanavond live te volgen bij NH Nieuws en Haarlem105

De herdenkingstocht voor de overleden Sam (17) uit Overveen, die vanavond wordt gehouden, is live te volgen via de verschillende kanalen van NH Nieuws en mediapartner Haarlem105. In overleg met de familie zal het worden uitgezonden via deze app en site, tv en radio.

In de regio wordt flink meegeleefd met het verlies van Sam. Op de plek waar zijn lichaam vrijdag in de Leidsevaart is gevonden, worden nog altijd veel bloemen neergelegd. De familie, die zelf niet bij de wandeling aanwezig zal zijn, vindt het in verband met de coronamaatregelen belangrijk dat iedereen de tocht vanuit huis kan volgen.

De wandeling begint vanavond om 18.30 uur bij station Heemstede-Aerdenhout en eindigt bij de Leidsevaart in Haarlem. De Haarlemse burgemeester Jos Wienen en Elbert Roest van Bloemendaal zullen hierbij aanwezig zijn en de politie zal de tocht waar nodig begeleiden.

Ongeval

Sam raakte vorige week in de nacht van woensdag op donderdag vermist nadat hij van een feestje in Heemstede niet thuiskwam. Na een zoektocht in de Leidsevaart werd zijn lichaam vrijdagmiddag in het water gevonden. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval en is een misdrijf uitgesloten.