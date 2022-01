Herdenkingstocht voor overleden Sam (17): "Familie is diep bedroefd"

Het ongeval van de 17-jarige Sam uit Overveen maakt veel los in de regio, een buurtbewoner heeft daarom het initiatief genomen om woensdagavond een herdenkingstocht voor de overleden tiener te houden. De wandeling begint om 18.30 uur bij station Heemstede-Aerdenhout en eindigt bij de Leidsevaart in Haarlem.

Voor de familie en nabestaanden van Sam is het verlies nog moeilijk te bevatten. "De familie is diep bedroefd en moet het allemaal nog verwerken", laat woordvoerder Saskia van Buuren weten. Sam raakte in de nacht van woensdag op donderdag vermist nadat hij een feestje in Heemstede verliet. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam vrijdag gevonden in de Leidsevaart.

Volgens Van Buuren waardeert de familie dat er in de regio wordt meegeleefd met het verlies van Sam. "Eerst met het zoeken naar hem, en later met het neerleggen van bloemen."