Lichaam van vermiste Sam (17) aangetroffen in Leidsevaart

De politie bevestigt dat het om de vermiste Sam gaat. Zijn lichaam is vrijdagavond rond zes uur gevonden in het water van de Leidsevaart in Haarlem. Sam raakte in de nacht van woensdag op donderdag vermist.

De politie heeft de familie van Sam op de hoogte gesteld. De condoleances druppelen langzaam binnen. "Onze harten gaan uit naar zijn ouders, familie en vrienden. Wij zullen gezamenlijk om zijn klasgenoten en vrienden heen gaan staan" schrijft de rector van Sam's middelbare school.

Zoektocht

Halverwege de middag ging de politieboot te water en later verscheen ook een politiehelikopter in de lucht en werd er met speurhonden langs de kade gezocht. Rond half vijf richtte het onderzoek zich op een specifieke locatie in de Leidsevaart, vlak na het kruispunt met de Westelijke Randweg. Hier trof de politie een lichaam aan in het water.

De 17-jarige jongen werd vermist vanaf ongeveer kwart voor één in de nacht van woensdag op donderdag. Hij verliet een feestje in een woning in Heemstede nabij station Heemstede-Aerdenhout. De familie vermoedde al dat hij via de Leidsevaart richting de Koepelkathedraal fietste op weg naar zijn woning in Overveen. Daar is hij nooit aangekomen.