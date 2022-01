Sam (17) uit Overveen sinds vannacht vermist: "We maken ons enorm zorgen"

De 17-jarige Sam Hooftman uit Overveen is sinds vannacht vermist. Hij is op de fiets bij vrienden thuis vertrokken uit Heemstede naar zijn huis in Overveen, alleen daar is hij nooit aangekomen. "We maken ons enorm zorgen", vertelt Saskia van Buuren, een goede vriendin van de familie.

Saskia van Buuren

Rond 00.40 uur vannacht vertrok Sam vlak bij het station Heemstede-Aerdenhout naar zijn huis. Hij deed dit op een donkergrijze fiets van het merk Sensa. "Hij is vertrokken vanaf de Leidsevaartweg richting de Volvo-garage ", legt Saskia uit. Zijn vrienden hebben hem toen nog uitgezwaaid. Sam was gisteravond op een feestje bij vrienden. "Volgens vrienden had hij wel wat gedronken." Langs de route waar Sam mogelijk heeft gefietst, heeft de politie gezocht."Ook bij het station is er gezocht naar zijn fiets." "Dit is niets voor Sam", vertelt de moeder van Sam, Babs Schipper. "Hij is meestal op het tijdstip thuis dat we hebben afgesproken. Zijn telefoon staat helemaal uit."

De fiets waarop Sam rijd - Saskia van Buuren