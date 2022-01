17-jarige Sam om het leven gekomen door noodlottig ongeval

De 17-jarige Sam uit Overveen is om het leven gekomen door een noodlottig ongeval. De politie bevestigt dat hij is verdronken en dat er geen sprake is van een misdrijf. Het onderzoek van de politie is afgerond.

Sam raakte in de nacht van woensdag op donderdag vermist. Zijn lichaam werd gisteravond gevonden in de Leidsevaart in Haarlem.

Gistermiddag ging de politieboot te water, later kwam daar een politiehelikopter bij in de lucht en werd er met speurhonden langs de kade gezocht. Rond half vijf richtte het onderzoek zich op een specifieke locatie in de Leidsevaart, vlak na het kruispunt met de Westelijke Randweg. Hier vonden zij het lichaam van Sam.