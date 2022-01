Petitie voor hekken langs Leidsevaart na dood Sam loopt storm: "Moet iets gebeuren"

Een petitie voor hekken langs de Leidsevaart in Haarlem loopt storm: de petitie werd gisteravond gestart en is inmiddels al meer dan tienduizend keer ondertekend. Het deel dat aangepakt moet worden is de plek waar de 17-jarige Sam uit Overveen afgelopen week in het water terechtkwam en verdronk . Als het aan initiatiefnemer Ruud ligt, dan wordt het hele fietspad langs het water veiliger gemaakt.

Toen Ruud, die om de hoek van vaart woont, de petitie aanmaakte was zijn doel om tweeduizend handtekeningen te verzamelen. "Vanmorgen toen ik wakker werd, zag ik dat het razendsnel ging. Je kan wel zien dat dit verhaal enorm leeft hier in de regio en dat de gemeente echt iets moet gaan doen."

De tweeduizend werden er een stuk meer. De teller nadert nu al de vijftienduizend en elke minuut komen er nog handtekeningen bij.

Met de petitie wil Ruud de gemeente ertoe aanzetten om iets te doen aan de Leidsevaart. "Het is verschrikkelijk verdrietig wat er is gebeurd. Er rijden veel kinderen en jongeren over dit fietspad en de bezorgdheid in Haarlem is enorm groot om dit stuk onveilige verkeerssituatie. Er moet snel iets gebeuren."

Ongeval

Sam raakte in de nacht van woensdag op donderdag vermist na een avondje met vrienden. Vrijdag werd zijn lichaam gevonden in de Leidsevaart.

De politie maakte gister bekend dat hij om het leven is gekomen door een noodlottig ongeval. Hij is verdronken en er is geen sprake is van een misdrijf. Het onderzoek van de politie is afgerond.