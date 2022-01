Wat zeggen de cijfertjes? Overwinning voor Telstar zou enorme stunt zijn

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de 21e speelronde in de eerste divisie. Het is tijd voor de tweede vissersderby van het seizoen: FC Volendam tegen Telstar. Gaan de Witte Leeuwen een einde maken aan de ongeslagen reeks van Het Nieuwe Oranje?

Martijn Kaars zorgde vorig seizoen voor de 1-0 - Pro Shots / Vincent de Vries

Snelle goals:

Het is beide ploegen al meerdere keren gelukt om snel te scoren in de vissersderby. In Volendam gebeurde dat zeven keer; vier keer door FC Volendam en drie keer door Telstar. Bert Steltenpool zorgde in 2016 al binnen twee minuten voor het openingsdoelpunt. Ook Joey Veerman, Charles Dissels, Co Stout, Rihairo Meulens (allen FC Volendam), Jeffrey Ket, Jamal Dibi en Nico Jonker scoorden binnen vijf minuten. Ongeslagen reeks:

Voor de winterstop was FC Volendam aan een ongekende reeks bezig. Sinds de thuisnederlaag tegen ADO Den Haag (1-3) zijn de palingboeren al achttien competitiewedstrijden ongeslagen. Door die reeks is Volendam koploper met drie punten voorsprong op Excelsior. Het clubrecord staat op 21 duels op rij zonder verlies ('69/'70).

FC Volendam - Telstar is zondagmiddag helemaal live te horen via deze website. De aftrap in het vissersdorp is om 12.15 uur.

Op zoek naar een overwinning:

Bij Telstar zijn ze jaloers op de reeks van de tegenstander van zondag. De Witte Leeuwen wisten namelijk al negen competitiewedstrijden niet te winnen. Sinds 18 oktober, de wedstrijd na de vissersderby in Velsen-Zuid, wacht de ploeg van Andries Jonker op een driepunter. Wel werden Kozakken Boys en Spakenburg na verlenging verslagen in de KNVB-beker. Historie:

De vissersderby werd 32 keer gespeeld in Volendam. De thuisploeg was meer dan de helft van de keren sterker dan Telstar. Achttien keer stapte FC Volendam met drie punten van het veld. Dat lukte de Velsenaren acht keer, voor het laatst in 2017 (3-4), en zes keer eindigde het in een gelijkspel. Van de laatste zeventien wedstrijden aan De Dijk won Telstar er slechts twee. Laatste twee keer:

Op 25 april troffen FC Volendam en Telstar elkaar voor het laatst in Volendam. Het werd toen 2-0 voor de ploeg van Wim Jonk door goals van Martijn Kaars en Lequincio Zeefuik. Bij een 1-0 stand kreeg Calvin Twigt zijn tweede gele kaart, maar dat werd de Volendammers dus niet fataal. Eerder dit seizoen won FC Volendam ook van Telstar. In Velsen-Zuid werd het een grote uitslag: 2-5.

