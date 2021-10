Grootste uitzege ooit voor FC Volendam in doelpuntrijke vissersderby

FC Volendam heeft vanavond overtuigend de vissersderby gewonnen. In Velsen-Zuid was de ploeg van trainer Wim Jonk uiterst effectief tegen Telstar: 1-5. Aanvallers Robert Mühren en Daryl van Mieghem waren weer eens de grote mannen bij Het Nieuwe Oranje.

De openingsfase was volledig voor de Witte Leeuwen. Glynor Plet kreeg de eerste kans na goed werk van Rashaan Fernandes, maar zijn inzet ging net naast. Een minuut later schoot Fernandes via de vingertoppen van Filip Stankovic tegen de lat. In de twaalfde minuut was het wel raak: Özgür Aktas kopte een hoekschop van Tom Overtoom binnen.

Drie Volendam-goals in zes minuten

Volledig tegen de verhouding in werd het drie minuten later 1-1. Ibrahim El Kadiri was het eindstation van een mooie aanval en schoot de bal hard in de kruising. De Volendam-aanvaller is nu bij vier doelpunten betrokken in drie wedstrijden. Het verzet van Telstar leek opeens gebroken, want binnen zes minuten stond het plots 1-3.

Eerst scoorde Mühren op randje buitenspel met een diagonaal schot en snel daarna was Daryl van Mieghem de doelpuntenmaker. Hij speelde zichzelf knap vrij, kreeg de bal gelukkig mee via een Telstar-verdediger en schoot de bal in het doel. Keeper Abdel El Ouazzane zag er daarbij niet zo goed uit.

Wedstrijd beslist in eerste helft

Zes minuten voor rust leek Mühren de wedstrijd al in het slot te gooien. Hij speelde zichzelf fraai vrij en opnieuw schoot de bal in de linkerbenedenhoek. Dat betekende voor de spits van FC Volendam alweer zijn negende goal in tien duels.

Door de 1-4 tussenstand moest Telstar snel scoren in de tweede helft om het nog enigszins spannend te maken. De ploeg van trainer Andries Jonker kreeg ook mogelijkheden met een hakballetje van Fernandes en meerdere grote kansen voor Plet, de bal wilde er niet meer in. De wijdbroeken maakten nog wel een treffer. Invaller Jim Beers, hij kwam na een uur voor topscorer Mühren, kopte een corner van Van Mieghem via de binnenkant van de paal binnen. Voor Van Mieghem was dat zijn derde assist van de vissersderby.

Door de overwinning blijft FC Volendam bovenin meedoen in de eerste divisie. De achterstand op koploper Excelsior is één punt, maar de Noord-Hollanders hebben een wedstrijd minder gespeeld. Maandag haalt Volendam dat duel in tegen NAC Breda. Telstar staat na tien wedstrijden op de vijftiende plaats.