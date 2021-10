Van Mieghem loodst FC Volendam voorbij Telstar: "Lekkere avond zo"

In het eerste kwartier zag het er niet naar uit dat FC Volendam de wedstrijd zo overtuigend zou winnen. Trainer Wim Jonk was uitermate teleurgesteld dat zijn ploeg zich mee liet slepen in het spel van Telstar. De thuisploeg was echter buitengewoon slordig met de kansen die ze creëerde. En dus was Jonk -ondanks de 5-1 zege- niet helemaal tevreden.

