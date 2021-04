FC Volendam wint Vissersderby van Telstar dankzij Kaars en debutant Zeefuik

Intenties van FC Volendam waren vanaf het begin meteen duidelijk. Het zocht de aanval en noteerde via Ibrahim El Kadiri de eerste kans van de wedstrijd. De sterke openingsfase werd na 16 minuten bekroond door Martijn Kaars. De rechtsbuiten stond na 16 minuten oog in oog met doelman Jasper Schendelaar en rondde koelbloedig af: 1-0.

Trainer Wim Jonk moest zijn elftal op een paar posities wijzigen. Franco Antonucci was geblesseerd en werd vervangen door Calvin Twigt, Martijn Kaars startte als rechtsbuiten en Mike Eerdhuijzen verving de geschorste Micky van de Ven. Bij Telstar was voor het eerst in maanden weer een basisplaats voor routinier Frank Korpershoek.

Volendam leek snel korte metten met Telstar te willen maken, want het creëerde de nodige kansen. Met regelmaat kwamen de Volendammers voor het doel van Schendelaar, maar had het geluk niet aan haar zijde. Doordat de Velsenaren aanvallend gezien weinig brachten, koos trainer Andries Jonker voor aanvallende wissels in de rust.

Gouden debuut

Ondanks dat Volendam de hele wedstrijd nauwelijks in de problemen kwam, sneedt het zichzelf behoorlijk in de vingers. Calvin Twigt pakte in de 78ste minuut zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Ineens groeide het geloof bij Telstar en kreeg het via invaller Eindhoven tot twee keer toe een grote kans, maar in beide gevallen hield Nordin Bakker zijn doel schoon.

Zelfs met tien man trok Volendam de wedstrijd alsnog naar zich toe. Uitgerekend invaller Lequincio Zeefuik, die afgelopen week zijn eerste contract tekende, maakte koeltjes de 2-0. De 16-jarige aanvaller profiteerde van een fout achterin bij Telstar, ging af op Schendelaar en faalde niet.

FC Volendam verstevigt dankzij de overwinning de zevende plaats in de eerste divisie. Concurrent Roda JC ging vrijdag hard onderuit bij FC Den Bosch (7-0) en heeft nu een achterstand van vijf punten op de Volendammers. Telstar zakt door de nederlaag naar de 13de plaats in de competitie.

Opstelling FC Volendam: Bakker; Kasius, Tol, Eerdhuijzen, Murkin; A. Plat, Twigt, Deul; Kaars, Mulattieri (Zeefuik/76), El Kadiri (James/68)

Opstelling Telstar: Schendelaar; Bronkhorst (Najah/46), Vandermeulen, Korpershoek, Regeling, Fernandes; Overtoom (Cagro/82), Kökcü (Eindhoven/46), Van Doorm; Plet, Van Velzen