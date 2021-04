FC Volendam verlengt contract Brian Plat en staakt gesprekken met eigen keepers

Het contract van FC Volendam-verdediger Brian Plat is met twee jaar verlengd, waardoor de verdediger vastligt tot de zomer van 2024. De club is op zoek naar een nieuwe eerste keeper van buitenaf. FC Volendam maakte dit bekend tijdens een online supportersavond.

FC Volendam-verdediger Brian Plat (r) - Orange Pictures / Patrick Goossen

Het contract van Plat liep na dit seizoen nog één jaar door. De net 21-jarige Volendammer maakte op 13 oktober 2019 in de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch zijn debuut in het eerste elftal. In totaal kwam hij in die afgebroken voetbaljaargang tot zes optredens. Dit seizoen staat de teller voor Plat op 22 wedstrijden waarvan hij er 18 van trainer Wim Jonk in de basis mocht beginnen. Uit tegen Almere City FC maakte hij, begin vorige maand, zijn enige doelpunt. Keepers Supporters konden tijdens de avond ook vragen stellen. Onder meer de situatie onder de lat met de doelmannen Nordin Bakker en Joey Roggeveen kwam daarbij aan de orde. "In het algemeen zijn we niet honderd procent tevreden over beide keepers", legde trainer Wim Jonk uit. "Het zijn jongens met potentie, maar ze missen stabiliteit."

FC Volendam-keeper Joey Roggeveen - Pro Shots / Peter van Gogh

Volgens technisch directeur Jasper van Leeuwen heeft het optreden van de beide keepers de afgelopen twee jaar teveel punten gekost. "Het is ook niet helemaal fair, want bij een keeper is een fout dodelijk. Maar op dit moment lopen er geen gesprekken met de huidige keepers en kijken we naar een keeper van buiten." Samuele Mulattieri Van Leeuwen sprak de hoop uit dat clubtopscorer Samuele Mulattieri nog een jaar bij FC Volendam blijft. "We hebben alleen niet de controle, want hij is eigendom van Inter. Samuele heeft het geweldig naar zijn zin, maar je moet eerlijk zijn: hij kan ook kiezen. Kiest hij om het individuele plan af te maken of kiest hij voor het level waarop je speelt? Wij zouden hem graag nog een jaar huren."

Samuele Mulattieri viert een doelpunt voor FC Volendam - Orange Pictures

Huishoudboekje "Financieel hebben we de schade kunnen beperken", blikte penningmeester Tom Koning tijdens de digitale presentatie terug op het bijna voltooide corona-seizoen. "We houden onze sponsoren binnen. De vraag is wel: wat gaan onze supporters doen?" Volgens Koning is er van de 2,7 miljoen euro, die twee jaar geleden in het participatiefonds is gestort, nog geld over om in de selectie te investeren. "Daardoor hebben we vijftig procent meer te besteden dan dat we anders hadden gehad."

Zondag speelt FC Volendam om 14.30 uur de vissersderby tegen Telstar. Dat duel is live te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport die om 14.00 uur begint.