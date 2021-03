FC Volendam-trainer Jonk: "We tikten weer ons topniveau aan"

ALMERE - FC Volendam won woensdagavond in de eerste divisie het inhaalduel tegen Almere City met 1-2. Na het gelijkspel tegen FC Eindhoven van afgelopen zaterdag zag trainer Wim Jonk zijn ploeg nu juist bij vlagen een hoog niveau halen. "We speelden met fases prachtig voetbal", aldus Jonk.

"Ik heb Almere City wel betere wedstrijden zien spelen dit seizoen," zei Jonk over de tegenstander van vanavond. "Het was niet het Almere van de periode hiervoor, maar het zijn natuurlijk ook onze verdiensten. Wij waren effectief en hebben niets weggegeven."

De Volendamse oefenmeester zag Brian Plat en Samuele Mulattieri in de eerste helft scoren voor Het Nieuwe Oranje. "Wij hebben vanavond tegen één van de topploegen een hele goede wedstrijd gespeeld. Zeker de eerste helft zag ik een Volendam wat zijn topniveau aantikte", vond Jonk na afloop. "Dan speel je gewoon prachtig voetbal en was er een hele mooie goal van Plat."

In de zestiende minuut maakte Brian Plat de openingstreffer voor FC Volendam. Het was voor de 20-jarige verdediger zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Plat: "Ik kreeg hem van Alex Plat. Ik zag de ruimte en ik dacht: 'schiet maar eens'. Een heerlijk gevoel."

Plat heeft sinds een aantal wedstrijden een basisplaats in het elftal van Wim Jonk. Dat is grotendeels ook te danken aan het feit dat Marco Tol zijn contract niet wil verlengen. "Het voelt goed om weer centraal te voetballen. Het was de positie van Marco Tol, maar we blijven gewoon vrienden. We blijven Volendammers onderling."