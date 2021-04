Goudhaantje Martijn Kaars bezorgt FC Volendam benauwde zege bij Jong FC Utrecht

Zowel FC Volendam als Jong FC Utrecht knalden uit de startblokken. Binnen drie minuten lag de bal er al in voor de Volendammers. Samuele Mulattieri profiteerde van een te korte terugspeelbal achterin en maakte zijn negentiende treffer van het seizoen. In de vijfde minuut trok Odysseus Velanas de stand alweer gelijk met een droge knal uit een afvallende bal. En de doelpuntenregen in de openingsfase kende maar geen weerga, want na negen minuten zette Oussama Alou de thuisploeg op een 2-1 voorsprong.

Het woord was na rust aan Volendam, dat nog in de race is voor het felbegeerde play-off-ticket. In de 62ste minuut was het heel dichtbij een treffer. Franco Antonucci zag zijn inzet via de vuisten van doelman Nijhuis op de lat belanden. In de daaropvolgende fase probeerde Volendam wel op jacht te gaan naar de overwinning, maar het had moeite om echte grote kansen te creëeren.

Loon na werken

Van de Ven, die onnodig geel pakte en dus volgende week tegen Telstar geschorst is, knikte uit een hoekschop net naast. Invaller Martijn Kaars kreeg nog een kans nadat de bal bleef hangen in de zestenmeter en schoot vervolgens recht in de handen van de keeper. In de 90ste minuut kreeg Volendam uiteindelijk loon na werken. Opnieuw wist Volendam in de slotfase toe te slaan en via Kaars hield Volendam drie punten over aan de wedstrijd.

Dankzij de overwinning blijft FC Volendam op de zevende plaats in de eerste divisie. De Volendammers hebben met nog vier duels te spelen 56 punten, twee meer dan achtervolger Roda JC. Volgende week zondag wacht de derby tegen Telstar.