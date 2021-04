Matchwinner Kaars eindelijk weer van waarde voor FC Volendam: "Dit geeft veel ontlading"

De laatste treffer van Kaars in het shirt van FC Volendam dateert van 24 januari; thuis tegen De Graafschap (1-2 verlies). "Dat is wel even geleden ja", zegt Kaars na afloop. In de tussentijd kwakkelde hij met blessures en was er even uit vanwege 'ziekte'. "Ik zit nu in een lastige periode. Dus als je dan zo'n goal maakt, geeft dat wel veel ontlading."

Jonk

"Martijn is een jongen die altijd wel gevaarlijk blijft. In de zestien is hij alert bij dit soort ballen", complimenteert trainer Wim Jonk zijn invaller, die de laatste tijd geen basisplaats meer heeft. "Maar er gaan er vandaag ook een aantal af met klachten, dus je weet nooit hoe het er volgende week voorstaat."