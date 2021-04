FC Volendam bereidt zich optimaal voor op grasmat van Jong FC Utrecht

Toch is misstap morgenavond niet gewenst. Er kunnen namelijk nog 'gekke' dingen gebeuren als het gaat om de laatste periodetitel. TOP Oss en Helmond Sport azen op die titel en als één van de twee ermee vandoor gaat, vervalt het ticket voor de play-offs voor plek 8. Want als een ploeg buiten de top acht een periodetitel wint, geeft niet plaats acht, maar plek zeven recht op deelname aan de play-offs.

Blessure Roggeveen; terugslag Visser

Er stonden donderdagochtend veel spelers op het trainingsveld in Volendam. Alleen keeper Joey Roggeveen ontbrak wegens lichte klachten. "Hij heeft al langere tijd last van een blessure alleen nu is het wat erger. Dus dat moeten we weer aankijken richting morgen", aldus Jonk.

Naast de al langer geblesseerden Leon Maloney, Josh Flint, Darius Jonhson en Kevin Visser, is de waslijst aan blessures dus klein. Visser stond begin februari wel weer op het trainingsveld, maar is sindsdien niet meer buiten geweest. "Hij had een kleine terugslag maar dat is nu weer verholpen dus hij kan nu weer vooruitkijken", verelt Jonk over zijn aanvoerder van vorig jaar.