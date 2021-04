'Mysterieuze' blessure maakt meespelen Antonucci bij FC Volendam - Telstar onzeker

Het is onzeker of Franco Antonucci zondag inzetbaar is voor FC Volendam in de derby tegen Telstar. De middenvelder ontbrak donderdag op de training. Trainer Wim Jonk kan sowieso geen beroep doen op Micky van de Ven, terwijl het meespelen van Samir Ben Sallam zeer twijfelachtig is.

Franco Antonucci - Pro Shots/Vincent de Vries

Jonk: "Ik weet dat er thuis iets gebeurd is en dat-ie vandaag niet kon trainen. Het fijne weet ik er niet van, maar wel dat hij er behoorlijk last van had." Of dat betekent dat de huurling van Feyenoord zondag ontbreekt, durfde Jonk niet te zeggen.

Ook middenvelder Ben Sallam ontbrak. "Hij heeft last van een onwillige lies. Dat ziet er minder rooskleurig uit richting zondag." Ook bij de keepers zijn er nog altijd problemen. Joey Roggeveen is geblesseerd en Barry Lauwers is sinds vorige week ziek. Daardoor was tegen Jong FC Utrecht alleen Dion Vlak inzetbaar als eventuele vervanger van Nordin Bakker. FC Volendam - Telstar begint zondagmiddag om 14.30 uur. Flitsen van de vissersderby hoor je in een extra radio-uitzending van NH Sport. Frank van der Meijden is de commentator.

Trainer Wim Jonk over de mysterieuze blessure van Franco Antonucci - NH Sport/Edward Dekker