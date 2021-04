FC Volendam legt jeugdtalent Lequincio Zeefuik (16) vast tot 2024

Zeefuik speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van FC Volendam. Daarvoor speelde hij bij Fortius, DWV en DVC Buiksloot. Zeefuik komt uit een echte voetbalfamilie. Hij is namelijk het jongere broertje van Genero Zeefuik (oud-PSV en FC Groningen) en Deyovaisio Zeefuik (oud-Ajax en FC Groningen).

“Ik vind het echt een mooie stap om mijn eerste contract te tekenen bij FC Volendam”, zegt Zeefuik op de website van FC Volendam. “Het ging allemaal heel snel. Ik weet nog dat ik op de bank zat bij de Onder 17, maar door hard te werken en mezelf steeds weer te bewijzen krijg ik nu mijn kans bij FC Volendam. Uiteraard heb ik gezien hoe mijn grotere broers hun stappen hebben gezet en dat is voor mij natuurlijk ook een streven.”

Van Leeuwen

“Lequincio is voor ons het schoolvoorbeeld van een ruwe diamant", zegt technisch directeur Jasper van Leeuwen. "Hij is natuurlijk door de natuur gezegend met een indrukwekkend fysiek, dat ziet iedereen. Maar Lequincio heeft meer te bieden. Hij is eigenlijk heel allround: een zeer behoorlijke basistechniek, goede snelheid, een hard schot en ook oog voor diepte. En echte spitsen zijn relatief schaars, dus daar liggen mooie kansen voor hem."

FC Volendam - Telstar begint zondagmiddag om 14.30 uur. Flitsen van de vissersderby hoor je in een extra radio-uitzending van NH Sport. Frank van der Meijden is de commentator.