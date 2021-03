Ludovit Reis en Deyovaisio Zeefuik brengen Duitse vechtersmentaliteit bij Jong Oranje

ZEIST - Met Ludovit Reis en Deyovaisio Zeefuik in de selectie bij Jong Oranje, heeft bondscoach Erwin van de Looi ook de beschikking over 'vechters'. Het talentvolle team, dat veel technisch onderlegde spelers heeft, kan de twee spelers uit Duitsland goed gebruiken.

Ludovit Reis wordt door zijn club FC Barcelona momenteel verhuurd aan VfL Osnabrück, de nummer zestien in de Tweede Bundesliga. "De positieve vibe zit erin, dus het komt allemaal helemaal goed", zegt Reis. Met zijn team strijdt de Haarlemmer tegen degradatie, wat een totaal ander voetbal vergt dan bij Jong Oranje.

Ook Deyovaisio Zeefuik strijdt met Hertha BSC voor lijfsbehoud in de Bundesliga. De Amsterdammer, die in het verleden voor Ajax en FC Groningen uitkwam, neemt zijn mentaliteit mee naar de nationale beloftenploeg. "Hier speel je voor iets anders. Omschakelen is het niet. Winnen is winnen", aldus Zeefuik.

De voetballers van Jong Oranje wacht een superkorte voorbereiding op het EK Onder-21. Het toernooi begint woensdag in Boedepest en wordt in twee delen opgesplitst.

Bekijk hierboven de reportage mt Ludovit Reis en Deyovaisio Zeefuik