LIVEBLOG NH Sport: Ajacieden vieren feest na winst op AZ

Beide wedstrijden beginnen vanmiddag om half 3. Vanaf 14.00 uur zijn wij live op NH Radio. Erik-Jan Brinkman is onze verslaggever in de Johan Cruijff Arena bij Ajax-AZ. Vanuit Volendam doet Frank van der Meijden verslag van FC Volendam-Telstar. Ook zijn er meerdere verslaggevers in Amsterdam en Alkmaar om sfeer te proeven. De presentatie vanuit de studio is in handen van Rob Mooij en Edward Dekker.