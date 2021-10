Wat zeggen de cijfertjes? Gelijkspel meest logische uitslag bij Vissersderby

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de elfde speelronde in de eerste divisie. In Velsen-Zuid staat de Vissersderby op het menu: Telstar tegen FC Volendam. Beide ploegen zijn al minimaal vier wedstrijden op rij ongeslagen.

Man in vorm op schot:

Robert Mühren is geweldig bezig de afgelopen weken. Maar ook tegen Telstar weet hij het net makkelijk te vinden. De spits van FC Volendam scoorde al zes keer in vijf wedstrijden tijdens de Vissersderby. Glynor Plet, spits van Telstar, maakte twee goals in zes derby's.

Beide ploegen in vorm:

Koploper FC Volendam is momenteel al zeven wedstrijden ongeslagen. Er werd vijf keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Maar ook Telstar is goed bezig. De Velsenaren pakten tien punten uit de laatste vier duels. De laatste drie wedstrijden werden met 1-0 gewonnen, waardoor een clubrecord lonkt. Telstar kreeg meerdere keren vier duels op rij geen tegendoelpunt, maar nog nooit lukten het de Witte Leeuwen om dat vijf keer achter elkaar te doen.

In beide kleedkamers gezeten:

Voor Daryl van Mieghem, Tom Overtoom, Gyliano van Velzen, Anthony Berenstein, Jip Molenaar en Andries Jonker is het een extra speciale wedstrijd morgen. Zij waren namelijk ook actief bij de tegenstander. Molenaar kwam deze zomer zelfs transfervrij over van Jong FC Volendam. Van Mieghem speelde één seizoen bij Telstar en scoorde toen tegen zijn huidige club (foto). Jonker werkte drie jaar (1997-2000) in het vissersdorp.